Miss France 2024 - "Je suis férue de manga" : l'interview décalée d'Alizée Bidaut, Miss Rhône-Alpes

Alizée Bidaut, Miss Rhône-Alpes, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d’Alizée Bidaut, Miss Rhône-Alpes, 22 ans.

Alizée Bidaut est Miss Rhône-Alpes pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Sauver Willy, c’est l’histoire d’une complicité exceptionnelle entre l’enfant et l’animal.

Ma série préférée

Fairy Tail. Cette série imagine un monde féerique, les personnages attachants décident de se fabriquer leur propre famille, les liens entre eux sont plus forts que la magie.

Ma chanson inavouable

Le générique de Pokemon. Vous l’avez compris, je suis férue de manga !

Mon icône

Margot Robbie. Sous sa beauté, se cache une grande actrice capable de jouer des rôles comiques et légers aux rôles dramatiques. Son parcours me fait rêver.

Mon crush célèbre

Tom Ellis, l’acteur de Lucifer. Je vous trouverais bien une liste d’arguments, mais il est surtout incroyablement beau.

Ma petite manie du quotidien

J’ai la manie de vérifier si mes chiens sont toujours dans la cour, sachant qu’elle est fermée et grillagée, alors que je sais qu’ils ne partiront jamais. Nous sommes beaucoup trop fusionnels.

Ma blague qui marche à tous les coups

Je dis à mes proches que j’ai oublié quelque chose de très important une fois qu’on est partis en voiture alors que c’est faux. Je ne comprends toujours pas comment ils peuvent se faire avoir après tant d’années !

Ma plus grosse bêtise

Un soir de Nouvel an, j’avais 11 ans et j’étais avec mes amis et cousins. Nous avions installé des matelas au sol entre les lits et nous en profitions pour sauter d’un matelas à un autre et des lits aux matelas. Je suis tombée au sol, je me suis cassé le coude. J’ai dû me faire opérer et ça a duré deux ans. D’ailleurs, j’ai gardé ma broche en porte-clef.

Je déteste la menthe Alizée Bidaut, Miss Rhône-Alpes 2023

Mon job de rêve

Je rêverais d’ouvrir un refuge, sauver un maximum d’animaux, les soigner mais surtout les aider à retrouver une nouvelle famille, et les voir heureux d’avoir une seconde chance.

Le réseau social que j’utilise le plus et pourquoi

Instagram car j’apprécie imager mes pensées avec des photos ou des vidéos.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

La menthe.

Mon produit local indispensable

Les cuisses de grenouilles (et surtout la persillade), c’est obligatoire de toute façon pour une Aindinoise qui de plus est des Dombes !

Pourquoi je participe à Miss France

Je voulais un changement de vie. Les sorties et les événements rattachés à l'univers des Miss nous permettent de rencontrer des personnes différentes d’un jour à l’autre, de partager leurs engagements auprès d’associations et de promouvoir leurs combats. Une véritable aventure enrichissante en relation humaine. Une école de la vie unique.

Ma cause de cœur

L’association "Rêves", ce sont 800 bénévoles dans toute la France qui s’engagent pour réaliser les rêves d’enfants gravement malades ou en fin de vie. Selon les statistiques en cours, les enfants qui ont réalisé leurs rêves ont plus de chance de guérison, ils ont la force de se battre pour atteindre la concrétisation du rêve. Le souvenir de ce rêve leur apporte ensuite la force nécessaire pour poursuivre leur combat.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ma pire crainte serait de tomber malade le jour J. Pas un petit rhume mais une gastro par exemple, horrible !