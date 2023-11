Miss France 2024 - "J'ai fait de ma passion mon métier" : l'interview décalée d'Angéline Aron-Clauss, Miss Lorraine

Angéline Aron-Clauss, Miss Lorraine, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d’Angéline Aron-Clauss, Miss Lorraine, 26 ans.

Angéline Aron-Clauss est Miss Lorraine pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

N’oublie jamais, un film d’amour si bien écrit qui traite d’un amour "impossible" entre une femme issue d’un milieu bourgeois et un ouvrier d’usine. Mais l’amour triomphe toujours et, des années plus tard, ils se retrouvent enfin. Il traite également de la maladie d’Alzheimer qui s’en prend à leur amour. Noah, son mari, reste à ses côtés et lui compte tous les jours leur histoire...

Ma série préférée

J’en ai regardé beaucoup, difficile à dire. Mais la plus marquante restera Game of Thrones, pour l’histoire, le nombre d’épisodes, les lieux, les costumes. C’est un vrai chef-d'œuvre.

Ma chanson inavouable

"La Vie en rose". Ma maman adore Édith Piaf, j’ai passé mon enfance à l’entendre chantonner ses airs. Ils sont restés dans ma mémoire et me rappellent des moments joyeux. Comme je l’ai déjà dit, j’adore chanter même si je chante très faux... et très souvent ça passe par Édith.

Mon icône

Beyonce qui traverse les décennies sans prendre une ride au sens propre et au sens figuré !

Mon crush célèbre

Tom Cruise dans Top Gun.

Ma petite manie au quotidien

Avoir toujours une heure d’avance à mon travail pour avoir le temps de saluer tous mes collègues, prendre un café, flâner... Beaucoup ne comprennent pas pourquoi je ne préfère pas dormir à la place. Cela me permet de commencer ma journée sans une once de stress.

Ma blague qui marche à tous les coups

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan... Je suis très bon public mais pas une aussi bonne blagueuse, à mon plus grand regret.

Ma plus grosse bêtise

Petite, j’étais déjà une bonne aventurière. J’ai saisi la micro-seconde d’inattention de ma maman pour sortir de la zone autorisée de balade et aller cueillir des fleurs dans un champ avec mon vélo. En rentrant, les mains pleines de fleurs, je n’ai pas pu freiner et j’ai basculé au-dessus de mon vélo en faisant une belle cascade qui m’a valu de me couper la langue... La vie m’a donné une bonne leçon d'elle-même : toujours écouter ses parents.

J’adore le 7ème art, mais à la maison dans mon canapé Angéline Aron-Clauss, Miss Lorraine

Mon job de rêve

J’ai la chance d’avoir déjà fait de ma passion mon métier, celui de professeur et de maquilleuse. J’ai commencé par être maquilleuse en plateau TV et dans le milieu de la mode. Deux années après, j’ai rejoint la marque MAKE UP FOR EVER. Et tout dernièrement, j’ai trouvé une autre vocation dans ma vocation, celle d’enseigner ma passion. Passion qui ne s’arrête pas qu’au maquillage car elle passe aussi par la dermatologie, la cosmétologie et la biologie.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram car j’y ai mon compte professionnel, mon compte personnel et pour finir le compte de mon petit chat Yummi. C’est un réseau qui pour mon travail est très important. Il me permet d’être ma vitrine, d’être facilement contactée et de toucher un maximum de personnes ou de marques.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Aller au cinéma. J’adore le 7ᵉ art, mais à la maison dans mon canapé. J’attends souvent la sortie sur les différentes plateformes pour visionner les films tranquillement à la maison...

Mon produit local indispensable

Je suis une grande gourmande alors je dirais les macarons de Nancy, c’est si bon...

Pourquoi je participe à Miss France

J’ai à cœur de montrer qu’une femme indépendante, forte, carriériste, engagée et intelligente peut aussi participer à un concours de beauté. Je souhaite montrer qu’on peut réussir même quand on est jeune, et surtout quand on est une femme. Et pour finir, je souhaite montrer que la réussite, c’est également passer par des échecs, il faut savoir se relever et prendre des risques. J’en prends un devant vous en participant au plus grand concours de France. La beauté extérieure émane de la beauté intérieure et il est important de la cultiver afin d’avoir bien plus de choses à offrir qu’un simple physique plaisant. Être juste belle ne suffit pas.

Ma cause de cœur

Ma cause de cœur se rapporte à mon travail. Je souhaite œuvrer pour le droit à l’éducation pour tous, pour la création de meilleurs outils pédagogiques qui favoriseraient l’apprentissage pour tous et, pour fini, apporter un meilleur accompagnement à nos élèves au moment de leur orientation afin de leur permettre d’évoluer et de s’épanouir dans des filières qui leur correspondent et qui les mèneront vers la réussite professionnelle. À mon sens, réussir sa vie professionnelle, c'est faire que l’on aime tous les jours de sa vie, peu importe ce que c’est.

Ma pire crainte le soir de l’élection

De tomber, évidemment.