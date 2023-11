Miss France 2024 - "Mon icône ? Charlize Theron" : l'interview décalée d'Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie

Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d’Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie, 21 ans.

Emma Grousset est Miss Nouvelle-Calédonie pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Pitch Perfect.

Ma série préférée

Santa Clarita Diet.

Ma chanson inavouable

Les chansons de Christophe Maé.

Mon icône

Charlize Theron.

Mon crush célèbre

Brad Pitt.

Ma petite manie au quotidien

Je m’essore en sortant de la douche.

Ma plus grosse bêtise

Pendant une période, j’ai été très maladroite. Je pense qu’en l’espace de quelques jours, j’ai cassé deux verres et une carafe. Ce ne sont pas les bêtises du siècle, mais je n’ai jamais fait de grosse bêtise.

Mon job de rêve

Être danseuse de cabaret.

Le réseau social que j'utilise le plus

TikTok. Parce qu’ils ont vraiment un algorithme qui te fait scroller pendant des heures.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Les omelettes.

Mon produit local indispensable

Le maggi.

Pourquoi je participe à Miss France

Si je participe à Miss France c’est parce que j’ai été élue par les Calédoniens pour les représenter, porter les couleurs de mon île et nous amener le plus loin possible dans l’aventure. Également d’un point de vue personnel, c’est une expérience simplement extraordinaire qui ne peut se réaliser qu’une fois dans une vie, alors je saisis pleinement cette opportunité !

Ma cause de cœur

Je suis marraine de l’association des Mamans Roses en Nouvelle-Calédonie. Je soutiens la cause à 1000% pour Miss France, ces femmes réalisent un travail incroyable auprès des patients hospitalisés qu’elles rencontrent et auxquels elles apportent du réconfort chaque jour. Je suis très fière de les représenter.

Ma pire crainte le soir de l’élection

De ne pas comprendre directement la question que l’on va nous poser. Avec la pression du direct, du public et simplement du concours en lui-même, on peut parfois répondre complètement à côté de la plaque.