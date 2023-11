Miss France 2024 - "Mon père m’a transmis sa passion pour Top Gun" : l'interview décalée d’Emmy Gisclon, Miss Centre-Val de Loire

Emmy Gisclon, Miss Centre-Val de Loire, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses d’Emmy Gisclon, Miss Centre-Val de Loire, 22 ans.

Emmy Gisclon est Miss Centre-Val de Loire pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Top Gun 1 et 2 ! Je suis une grande fan de cette saga. Mon père m’a transmis sa passion. Petite anecdote, je suis allée voir Top Gun 2 cinq fois au cinéma...

Ma série préférée

Vampire Diaries pour le côté fantastique et Les Demoiselles du téléphone pour la solidarité entre femmes. Cette série met en avant le combat des femmes pour leurs droits.

Ma chanson inavouable

"Amnesia" de 5 Seconds of Summer ! J’écoutais cette musique au collège et c’est vrai qu’aujourd’hui encore j’adore l’écouter.

Mon icône

Natalie Portman et Emma Watson pour leur soutien à la cause des femmes dans le monde. Et si je devais choisir une personnalité moins publique, je choisirais mes grands-parents parce que leur histoire est une source d’inspiration et de motivation au quotidien.

Mon crush célèbre

Impossible de choisir, je suis désolée. Mais si je suis obligée, je dirais Ian Somerhalder et Theo James.

Ma petite manie au quotidien

J’ai du mal à finir un repas sans finir par une touche sucrée, mon plus gros défaut.

Ma blague qui marche à tous les coups

Je n’ai pas de blague préparée ! Je fais des blagues spontanées auxquelles on ne s’attend pas. Je préfère la surprise, c’est beaucoup plus drôle.

S’il y a du Sainte-Maure de Touraine sur la table, vous pouvez être sûr que je vais en prendre Emmy Gisclon, Miss Centre-Val de Loire 2023

Ma plus grosse bêtise

Quand j’étais plus jeune, j’étais assez sage. Mais vers mes 15 ans, je me souviens avoir désobéi au couvre-feu mis en place par mon père pendant nos vacances. J’ai fait le mur et bien sûr je me suis fait prendre.

Mon job de rêve

Reporter à l’étranger ! Je rêverai de réaliser des reportages pour découvrir les différentes cultures dans le monde entier afin de partager avec le plus de gens possible l’ouverture d’esprit de ce que nous apportent les voyages.

Le réseau social que j'utilise le plus

Le réseau social que j’utilise le plus est Instagram. J’aime découvrir les dernières tendances, partager mon quotidien et suivre l’actualité.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Alors je ne sais pas si tout le monde adore mais ce que je déteste le plus, ce sont les olives.

Mon produit local indispensable

Le Sainte-Maure de Touraine. À chaque repas de famille, s’il y en a sur la table vous pouvez être sûr que je vais en prendre.

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France parce que je suis tombée amoureuse de cet univers. C’est pour moi l’opportunité de réaliser des actions en lien avec ma cause, mettre en avant des commerçants et des marques qui me tiennent à cœur, prendre la parole, faire des rencontres, échanger et évoluer... et surtout je me retrouve complètement dans les valeurs de ce concours.

Ma cause de cœur

Ma cause de cœur est le combat contre toutes les formes de cancer. Ma grand-mère, mon pilier, s’est battue contre un cancer des poumons. J’ai pu voir son combat dans la maladie. Quand elle nous a quittés, cette cause, dans le monde des Miss ou non, est devenue une évidence.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber bien sûr !