Miss France 2024 - "Je veux dépasser ma timidité" : l'interview décalée de Chléo Modestine, Miss Martinique

Chléo Modestine, Miss Martinique, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Chléo Modestine, Miss Martinique, 21 ans.

Chloé Modestine est Miss Martinique pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Burlesque. J’ai tellement aimé l’histoire et puis étant une grande fan des musiques de Christina Aguilera je ne pouvais pas rater ce film.

Ma série préférée

Je suis une éternelle amoureuse de Friends. J’ai même eu l’opportunité de réaliser un de mes rêves en faisant la "Friends experience" lors de mon voyage à New York.

Ma chanson inavouable

Je n’en ai pas forcément mais il est possible que si l'on me surprend en plein karaoké dans ma voiture avec des musiques Disney, je sois fortement gênée.

Mon icône

J’ai longuement cherché cette réponse car, étant petite, je n’ai pas eu de modèle célèbre. Je n’ai pas pris exemple sur une star dont j’étais fan. Mon icône est vraiment mon père qui m’a transmis la valeur du travail.

Mon crush célèbre

Le rappeur ASAP Rocky, j’adore ce qu’il dégage et il a un style vestimentaire incroyable.

Ma petite manie au quotidien

Me parfumer, je crois que je pourrais passer ma journée entière à me mettre du parfum.

Ma blague qui marche à tous les coups

Oups, je ne crois pas en avoir !

Ma plus grosse bêtise

J’ai dû poser la question à mes parents, et voici leur réponse : "La plus grosse bêtise, c'est quand tu es partie sans rien dire alors que tu devais rentrer à la maison après les cours du collège. Tu étais allée à la médiathèque avec d'autres amis sans nous le dire pour regarder un film."

Mon job de rêve

Travailler dans le domaine de la traduction, tout ce qui a un rapport avec les langues étrangères, tout en alliant le sport que j’aime énormément pratiquer. C’est pour cela que j’aspire à intégrer la Marine nationale pour être officier dans les renseignements linguistiques.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram car il rassemble un peu tous les réseaux sociaux. J’aime beaucoup cette plateforme, il y a énormément de possibilités d’évolution dessus.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Le gratin de banane jaune, c’est une spécialité très appréciée chez moi.

Mon produit local indispensable

L’huile de coco que j'utilise pour tout mais essentiellement pour les masques capillaires.

Pourquoi je participe à Miss France

Pour faire briller ma Martinique et dépasser ma timidité.

Ma cause de cœur

Il y en a plusieurs qui me touchent, mais le métissage culturel reste un des sujets qui m’est le plus sensible.

Ma pire crainte le soir de l’élection

De me faire submerger par le stress et de ne pas réussir à m’amuser.