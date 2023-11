Miss France 2024 - "Mon icône ? Simone Veil" : l'interview décalée de Clémence Ménard, Miss Pays de la Loire

Clémence Ménard, Miss Pays de la Loire, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Clémence Ménard, Miss Pays de la Loire, 26 ans.

Clémence Ménard est Miss Pays de la Loire pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Forrest Gump.

Ma série préférée

La Casa de Papel.

Ma chanson inavouable

"Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion.

Mon icône

Simone Veil.

Mon crush célèbre

Bradley Cooper.

Ma petite manie au quotidien

Me toucher les cheveux.

Mon job de rêve

Testeuse de voyage.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram car c’est l’application qui regroupe le plus de fonctionnalités.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Mes taches de rousseurs.

Mon produit local indispensable

Le mouchoir de Cholet.

Pourquoi je participe à Miss France

Le désir d’aller au bout de mes rêves pour ne rien regretter, l’envie de me challenger, de me dépasser et de gagner en confiance en moi.

Ma cause de cœur

La santé dans toutes ces dimensions.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Le discours.