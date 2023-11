Miss France 2024 - "Je rêve d’être psychologue" : l'interview décalée de Houdayifa Chibaco, Miss Mayotte

Houdayifa Chibaco, Miss Mayotte, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Houdayifa Chibaco, Miss Mayottte, 22 ans.

Houdayifa Chibaco est Miss Mayotte pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Avant toi.

Ma série préférée

La reine Charlotte.

Ma chanson inavouable

"J’aimerais tellement" de Jena Lee.

Mon icône

Malala Yousafzai.

Mon crush célèbre

L’acteur Shemar Moore.

Ma petite manie au quotidien

Manger un repas copieux dès le matin.

Ma blague qui marche à tous les coups

C’est l’histoire d’une courgette, qui court et qui se jette.

Ma plus grosse bêtise

Avoir caché un chat à la maison à mes proches.

Je déteste le thé à la menthe Houdayifa Chibaco

Mon job de rêve

Psychologue.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram car l’utilisation est très simple. De plus, on peut plus facilement toucher beaucoup de personnes.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Le thé à la menthe.

Mon produit local indispensable

Le Msindzano, un masque de beauté traditionnel des femmes mahoraises, obtenu à partir du frottement de bois de santal sur un morceau de corail.

Pourquoi je participe à Miss France

Pour devenir Miss France et apporter une première couronne nationale à Mayotte, en profitant du titre pour porter les causes qui me tiennent à cœur.

Ma cause de cœur

Je souhaite accompagner les enfants dans leur parcours scolaire. Malheureusement, de nombreuses personnes sont victimes de traumatismes durant leur scolarité, comme le harcèlement scolaire.

Ma pire crainte le soir de l’élection

De faire une chute.