Miss France 2024 - "Je rêve de soigner des animaux sauvages" : l'interview décalée de Karla Bchir, Miss Côte d'Azur

Karla Bchir, Miss Côte d’Azur, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Karla Bchir, Miss Côte d’Azur, 19 ans.

Karla Bchir est Miss Côte d'Azur pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

À la recherche du bonheur avec Will Smith.

Ma série préférée

Desperate Housewives.

Ma chanson inavouable

"J'te le dis quand même" de Patrick Bruel.

Mon icône

Gabrielle Chanel alias Coco Chanel.

Mon crush célèbre

Will Smith.

Ma petite manie au quotidien

Me répéter des affirmations positives dans le miroir chaque matin pour bien commencer la journée.

Ma blague qui marche à tous les coups

Je ne suis pas très douée en blague, mais connaissez-vous celle de la chaise ? Elle est pliante !

Ma plus grosse bêtise

Plus jeune, après avoir regardé Tarzan, je trouvais que ce serait une bonne idée de faire comme lui sur les rideaux de la cuisine... Vous vous doutez bien que les rideaux n'ont pas tenu. Je me rappelle encore la réaction de mes parents après avoir vu une partie du mur arrachée et les rideaux par terre.

Mon job de rêve

Soigner et nourrir des animaux sauvages, comme des lions, et pouvoir créer un lien avec eux.

Le réseau social que j’utilise le plus

Instagram est mon réseau social préféré car il me permet de partager mon quotidien avec les personnes qui me suivent et de pouvoir être proche de ma communauté.

Le truc que tout le monde adore mais que je déteste

Les gâteaux au citron !

Mon produit local indispensable

C’est l'un de mes plats préférés, les raviolis à la daube.

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France dans l'optique de devenir une ambassadrice de la France et de pouvoir porter ma voix sur des causes importantes, pouvoir apporter du positif dans la vie des Français tout en restant authentique.

Ma cause de cœur

La lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Ma plus grande crainte le soir de l'élection

Rentrer à la maison sans la couronne.