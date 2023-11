Miss France 2024 - "J'étais fan des Kids United" : l'interview décalée de Maxime Teissier, Miss Languedoc

Maxime Teissier, Miss Languedoc, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Maxime Teissier, Miss Languedoc, 28 ans.

Maxime Teissier est Miss Languedoc pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Jappeloup.

Ma série préférée

Suits.

Ma chanson inavouable

Les Kids United, j’étais fan !

Mon icône

La mannequin Romee Strijd.

Mon crush célèbre

L’acteur Michele Morrone haha !

Ma petite manie au quotidien

Je me couche toujours après la douche et me pose sur mon lit en serviette avec mon téléphone !

Ma blague qui marche à tous les coups

Je n’en connais pas vraiment à part une qui me vient de l’enfance (et elle est relativement mauvaise !) : que dit une noisette quand elle tombe à l'eau ? "Je me noix"

Ma plus grosse bêtise

Petites, ma sœur et moi avons pris le quad alors que l’on n’avait pas le droit. Je l’ai laissée conduire et elle a foncé dans un des oliviers. On a alors cassé le quad et déraciné l’arbre... Oups ! Sinon, encore plus jeune, mon meilleur ami était à la maison et on a décidé de jouer avec de la poudre colorante pour les vêtements. Évidemment, cela a dégénéré et l’intégralité de la maison s’est retrouvée rose, jusqu’au chien ! On avait aussi choisi une bonne option de nettoyage, de l’eau... Conclusion : de la peinture partout !

Mon job de rêve ? Vétérinaire-chirurgien équin Maxime Teissier, Miss Languedoc 2023

Mon job de rêve

Vétérinaire-chirurgien équin.

Le réseau social que j'utilise le plus

Je pense qu’Instagram et TikTok sont à égalité. Je poste plus sur Instagram par contre je regarde plus le contenu des autres sur TikTok.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Le vin rouge !

Mon produit local indispensable

Les huîtres de Bouzigues.

Pourquoi je participe à Miss France

L’envie de challenge, l’envie de compétition et de rencontre.

Ma cause de cœur

Je souhaite soutenir l’association Petits Princes qui aide au confort des enfants malades en réalisant leur rêve. Cette association réalise des rêves depuis plus de 35 ans et plus de 9000 rêves actuellement.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ma pire crainte est de tomber et de finir sur Twitter le lendemain !