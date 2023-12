Miss France 2024 - "Je veux être infirmière en psychiatrie" : l'interview décalée de Mélanie Odules, Miss Réunion

Mélanie Odules, Miss Réunion, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Mélanie Odules, Miss Réunion, 20 ans.

Mélanie Odules est Miss Réunion pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Mulan.

Ma série préférée

Ma famille d’abord.

Ma chanson inavouable

"Ancré à ton port" de Fanny J.

Mon icône

Rihanna.

Mon crush célèbre

L’acteur Michael B. Jordan.

Ma petite manie au quotidien

Ouvrir le frigo sans aucune raison.

Ma blague qui marche à tous les coups

Une belle grimace !

Ma plus grosse bêtise

J’ai volé les chocolats de Noël de ma maman.

Mon job de rêve ? Infirmière en psychiatrie Mélanie Odules, Miss Réunion 2023

Mon job de rêve

Infirmière en psychiatrie.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram, j’aime beaucoup son contenu et je garde contact avec beaucoup de mes connaissances sur ce réseau social dont mes amis.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Les tomates crues.

Mon produit local indispensable

Le piment (la pâte).

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France pour représenter ma région, promouvoir les causes qui me tiennent à cœur, et avoir l'opportunité de m'engager dans des actions caritatives. C'est aussi une chance de gagner en confiance en soi et de vivre une expérience inoubliable.

Ma cause de cœur

La lutte contre la maladie d’Alzheimer est une cause qui me tient profondément à cœur, en raison de ma grand-mère qui en est atteinte. Je souhaite sensibiliser le public à cette maladie, promouvoir la recherche et offrir un soutien aux familles touchées.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait d’oublier la chorégraphie et de tomber devant des millions de téléspectateurs.