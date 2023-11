Miss France 2024 - "Je rêve d'être présentatrice météo" : l'interview décalée de Nadine Benaboud, Miss Midi-Pyrénées

Nadine Benaboud, Miss Midi-Pyrénées, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Nadine Benaboud, Miss Midi-Pyrénées, 23 ans.

Nadine Benaboud est Miss Midi-Pyrénées pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Intouchables.

Ma série préférée

Gossip Girl.

Ma chanson inavouable

"Baby" de Justin Bieber.

Mon icône

Caroline Receveur.

Mon crush célèbre

L’acteur Jacob Elordi.

Ma petite manie au quotidien

Je dirais que je suis un petit peu maniaque.

Ma blague qui marche à tous les coups

Que fait une fraise sur un cheval ? Tagada, Tagada (ou pas...)

Ma plus grosse bêtise

D’avoir fait la frange quand j’étais petite, mais je crois qu'on l’a toutes faite.

Je souhaite défendre la cause de l’isolement des personnes âgées Nadine Benaboud, Miss Midi-Pyrénées 2023

Mon job de rêve

Présentatrice météo.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram, j’aime pouvoir partager et découvrir différents contenus.

Mon produit local indispensable

Le foie gras... bien sûr !

Pourquoi je participe à Miss France

Pour porter ma région et ses valeurs à l’échelle nationale. Et pourquoi pas sillonner la France pour découvrir la richesse de nos régions. Mais aussi pour m’affirmer en tant que femme et montrer que ce n’est pas uniquement un concours de beauté, mais bien plus.

Ma cause de cœur

Je souhaite défendre la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Cette cause me tient à cœur, en raison du lien que j’ai avec celles de mon entourage. J’ai pu réaliser à quel point elles étaient source de connaissances, et j’ai beaucoup aimé les moments simples passés avec elles. Je veux également encourager les plus jeunes à se rendre en maison de retraite pour donner de leur temps à nos aînés.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Glisser sur scène.