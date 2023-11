Miss France 2024 - "Je déteste la raclette" : l'interview décalée de Noémie Le Bras, Miss Bretagne

Noémie Le Bras, Miss Bretagne, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Noémie Le Bras, Miss Bretagne, 21 ans.

Noémie Le Bras est Miss Bretagne pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Avatar.

Ma série préférée

La Casa de Papel.

Ma chanson inavouable

"On va s’aimer" de Gilbert Montagné.

Mon icône

Marilyn Monroe.

Mon crush célèbre

L’acteur Cillian Murphy.

Ma petite manie au quotidien

Je me frotte souvent le nez avec le dessus de ma main.

Ma blague qui marche à tous les coups

Faire croire à mes parents que je n’ai pas débarrassé le lave-vaisselle avant qu’ils soient arrivés à notre domicile après leur travail.

Ma plus grosse bêtise

Le fait d’être partie de chez moi à une soirée d’anniversaire en pleine nuit sans prévenir mes parents lorsque j’avais 14 ans.

Mon job de rêve ? "Happiness Manager" Noémie Le Bras, Miss Bretagne 2023

Mon job de rêve

Devenir "happiness manager" dans une grande entreprise de mode/luxe.

Le réseau social que j'utilise le plus

Au quotidien, j’utilise le plus Instagram car il s’agit d’une application que je trouve plutôt facile d’utilisation et qui permet aux utilisateurs d’échanger entre eux, de partager leurs expériences, bons plans en postant des stories, photos et vidéos. Elle permet de découvrir le monde entier, que ce soit des personnes, des lieux, animaux et bien d’autres.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Il s’agit de la raclette.

Mon produit local indispensable

La galette saucisse.

Pourquoi je participe à Miss France

Je pense que c’est une belle opportunité pour avoir davantage confiance en moi, d’en apprendre encore plus sur ma personne et ce que je suis capable d’accomplir. Aussi, cette participation à Miss France va me permettre de faire entendre ma voix sur les causes qui me sont chères et de prouver à n’importe qui qu’il est toujours possible d’atteindre ses objectifs, ses rêves et que dans la vie, il faut toujours persévérer.

Ma cause de cœur

La lutte et la prévention contre le cancer du sein.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ne pas prendre de plaisir sur scène.