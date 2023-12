Miss France 2024 - "Mon petit-déjeuner ? Mes fameuses pâtes jambon-citron" : l'interview décalée de Ravahere Silloux, Miss Tahiti

Ravahere Silloux, Miss Tahiti, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Ravahere Silloux, Miss Tahiti, 25 ans.

Ravahere Silloux est Miss Tahiti pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Avatar : La Voie de l’Eau. Un chef-d’œuvre cinématographique, ce clin d'œil aux peuples des îles m'a beaucoup touchée.

Ma série préférée

Friends ! Je rigole toujours autant devant les épisodes même après les avoir visionnés plusieurs fois.

Ma chanson inavouable

"Dragostea Din Tei" du groupe Ozone. Je passais mon temps à la chanter à tue-tête, "Maiahi maiahu maiaho maiahaha". Peu importe la langue parlée, tout le monde connaît ces paroles !

Mon icône

Ma mère. Elle a fait un voyage humanitaire au Malawi il y a plusieurs années et continue de nourrir plusieurs enfants. Cela m'a inspirée à faire mes voyages humanitaires au Togo. J'ai cette phrase qu'elle nous disait souvent : "Vous avez le pouvoir de créer. Osez et créez vos rêves." C'est ce que je me suis appliquée à faire et c'est qui je suis devenue : quelqu'un qui prend sa vie en main et qui ose relever les défis.

Mon crush célèbre

Kylian Mbappé.

Ma petite manie au quotidien

Mon petit-déjeuner : mes fameuses pâtes jambon-citron ! Rien de mieux pour débuter la journée.

Ma blague qui marche à tous les coups

Qu’est-ce qui fait "tooiiiiinnn toiiiinnn" ? Un tanard.

Ma plus grosse bêtise

J'étais fan d'une émission de déco quand j'étais petite. Et après chaque émission, je m'amusais à "ranger" toute la maison, je prenais ce que je voyais et je mettais où je pouvais, donc un peu n'importe où. Un matin, ma maman a cherché sa clé de voiture, nous avons cherché une bonne demi-heure. Maman est arrivée en retard au travail. Depuis, on m'a demandé d'arrêter de "ranger" !

Mon CDD d’un an va se jouer le 16 décembre donc je compte sur vous. Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023

Mon job de rêve

Là, actuellement, j’ai envie de répondre : Miss France 2024 ! Mon CDD d’un an va se jouer le 16 décembre donc je compte sur vous.

Le réseau social que j’utilise le plus

Instagram, sans hésitation ! C’est pour moi un excellent moyen pour m’exprimer et partager mon quotidien.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Le café. Mais je dois avouer qu’avec mon emploi du temps assez chargé, de temps en temps, un peu de café, ça fait du bien.

Mon produit local indispensable

Le lait de coco, que ce soit en entrée, en plat ou en dessert, c’est un pur délice !

Pourquoi je participe à Miss France

J’ai réalisé l’un de mes grands rêves en devenant Miss Tahiti et aujourd’hui je poursuis ce rêve avec Miss France ! J’ai de nombreux souvenirs des ambiances festives et fédératrices liées aux élections Miss France. C’est intergénérationnel... et je suis heureuse de participer à la féérie de cette institution. L’aventure Miss France, c'est se challenger, vivre de nouvelles expériences et surtout faire de belles rencontres. C’est l’aventure d’une vie et je souhaite savourer chaque instant !

Ma cause de cœur

La célébration des différences sera au cœur de mon engagement.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Je pourrais dire la chute en talons ou encore le discours… Mais en réalité, j’ai juste envie de vivre pleinement ce grand moment !