Miss France 2024 - "Je rêve d'être prof de français à l’étranger" : l'interview décalée de Sandra Bak, Miss Corse

Sandra Bak, Miss Corse, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Sandra Bak, Miss Corse, 22 ans.

Sandra Bak est Miss Corse pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Léon.

Ma série préférée

Gossip Girl.

Ma chanson inavouable

"Bohemian Rhapsody" de Queen.

Mon icône

Lady Gaga.

Mon crush célèbre

Zac Efron.

Ma petite manie au quotidien

Chanter sous la douche.

Ma blague qui marche à tous les coups

Qu’est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend ? Un petit pois dans un ascenseur.

Ma plus grosse bêtise

J’ai mis du liquide vaisselle dans le lave-vaisselle, résultat : de la mousse dans toute la cuisine !

Mon job de rêve

Professeur de français à l’étranger.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram ! J’aime partager mon quotidien en story, mais aussi regarder les photos et vidéos de mes amis, trouver de nouvelles inspirations et échanger.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

Le café.

Mon produit local indispensable

Mon finuchjetti.

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France pour me challenger, me surpasser et prendre confiance en moi. Je souhaite également faire briller la Corse et essayer d’aller le plus loin possible !

Ma cause de cœur

L’inclusion à l’école me tient à cœur puisque chaque enfant a le droit à la meilleure éducation possible, peu importe sa différence, son origine ou son statut social.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Glisser sur scène.