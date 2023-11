Miss France 2024 - "Je fais un marathon Harry Potter tous les ans" : l'interview décalée de Sonia Coutant, Miss Franche-Comté

Sonia Coutant, Miss Franche-Comté, est candidate à l’élection de Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Pour TF1info, elle s’est prêtée à un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Avant de découvrir les traditionnels portraits des candidates lors de l'élection, qui aura lieu le 16 décembre au Zénith de Dijon, TF1info vous propose de faire connaissance avec les 30 reines de beauté en lice pour le titre de Miss France 2024.

Toutes ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Découvrez les réponses de Sonia Coutant, Miss Franche-Comté, 24 ans.

Sonia Coutant est Miss Franche-Comté pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte

Harry Potter, sans hésiter une seconde. Chaque début d’automne signifie marathon Harry Potter pour moi. Protego totalum !

Ma série préférée

Mon cœur balance entre Grey’s Anatomy et The Walking Dead. Deux salles, deux ambiances !

Ma chanson inavouable

J’ai un amour particulier pour les chansons du film L’étrange Noël de Monsieur Jack. Dois-je vraiment préciser que je les connais toutes sur le bout des doigts ? "C’est ça Halloween, c’est ça Halloween... Halloween..."

Mon icône

Kate Middleton, l’alliance parfaite pour moi entre l’élégance et la simplicité.

Mon crush célèbre

Henry Cavill. Désolée mais je pense qu’avec The Witcher, il nous a toutes fait succomber.

Ma petite manie au quotidien

Trouver des signes partout. Je suis très superstitieuse ! Exemple : avant l’élection de Miss Franche-Comté, je m’étais dit que, si sur la route, je voyais trois voitures rouges à la suite, je décrocherais le titre régional... La vérité, c’est que je n’ai pas vu ces trois voitures mais que j’ai été élue quand même. Ça ne fonctionne pas à tous les coups !

Ma blague qui marche à tous les coups

Je crois que souvent, je suis drôle mais... malgré moi ! Je suis vraiment très maladroite et je comprends très peu le second degré.

Ma plus grosse bêtise

Pendant ma deuxième heure de conduite, j’ai explosé le pneu de la voiture de l'auto-école. C’est le trottoir qui était trop près. D’ailleurs, j’ai aussi grillé un stop le jour de l’examen. Oui, j’ai eu mon permis à la deuxième tentative !

Je rêve d’être chirurgienne cardio-thoracique Sonia Coutant, Miss Franche-Comté 2023

Mon job de rêve

Je rêve d’être chirurgienne cardio-thoracique. De longues années d’études m’attendent encore mais je ferai tout pour atteindre mon objectif.

Le réseau social que j'utilise le plus

J’utilise énormément Instagram. Je trouve que les stories permettent vraiment d’obtenir une proximité avec sa communauté. Cela apporte un côté plus spontané, tandis que les posts permettent d’immortaliser un instant marquant.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste le plus

En général, ce sont les tendances modes. Très souvent tout le monde adore et moi non. Exemple très concret : les Uggs.

Mon produit local indispensable

En tant que Franc-Comtoise, je ne lâche jamais mon pot de cancoillotte ! Vous pouvez y aller, ça n’est pas du tout calorique !

Pourquoi je participe à Miss France

J’ai envie de montrer que peu importe le milieu dans lequel on s’est construit, peu importe la carrière, l’âge, les événements auxquels on a dû faire face, parfois, dans la vie, le train ne passe qu’une fois. C’est à vous d’oser saisir l’opportunité qui se présente ! J’ai saisi ma chance, pris mon courage à deux mains, envoyé ma candidature et me voilà en train de me préparer à être sur la scène de Miss France le 16 décembre prochain.

Ma cause de cœur

Je compte bien utiliser mon écharpe pour que l’on parle de l’endométriose avec le grand public. Cette maladie handicape tant de femmes dans un silence profond. J’ai envie de leur donner de l’espoir à travers mon histoire, partager mon expérience.

Je pensais avoir trouvé ma vocation en gendarmerie mais la maladie en a décidé autrement : impossible d’aller plus loin. À ce moment-là, j’avais la sensation d’avoir échoué. Je me suis sentie seule face à moi-même avec mes douleurs. Je n’ai pas eu le choix que de me relever et d’avancer avec l’aide des petites mains de la santé. C’est dans cette épreuve que j’ai voulu à mon tour devenir aide-soignante. Aujourd’hui, pour rien au monde je ne changerais mon parcours. Il a fait qui je suis, il a forgé ma personnalité, mon caractère.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Bien sûr, j’ai quelques craintes, une chute, un blanc dans mon discours ou encore un problème de costume, mais finalement, est-ce bien grave ? J’ai envie de relativiser et de monter la plus sereine possible sur cette scène. Qui n’est jamais tombé ou n’a jamais bafouillé ?