Miss France 2024 : le public et le jury n'ont pas du tout voté pour la même Miss

Les avis étaient divisés pour l'élection de Miss France 2024. C'est le jury qui a fait basculer la balance en faveur de la jeune Eve Gilles. Découvrez en détail les résultats des votes.

Ève Gilles a été sacrée Miss France 2024 au terme d'une cérémonie intense et chargée en émotion. Des tableaux plus époustouflants les uns que les autres, un hommage sobre, mais émouvant, à Geneviève de Fontenay, un défilé en tenue régionale durant lequel Miss Lorraine a fait sensation et surtout un titre remporté au bout de la nuit par la jeune Nordiste.

Lors de cette élection, les avis étaient très divisés. Et comme l'élection de Diane Leyre, c'est le jury qui a fait basculer la balance en faveur de la jeune femme aux cheveux coupés court. En effet, le commissaire de justice chargé de l'élection de Miss France 2024, maître Simonin, a dévoilé les résultats du jury présidé par l'ancienne directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier, et les votes du public.

Miss Guyane, favorite du public

D'après la grille, c'est Miss Guyane, Audrey Ho-Wen-Tsaï qui avait décroché les faveurs des votants, tandis que Miss Nord-Pas-de-Calais était la favorite du jury 100 % féminin. Au premier tour (c'est-à-dire le passage de 15 candidates aux 5 finalistes), le public a mis Miss Guyane en tête, suivie de Miss Guadeloupe puis Miss Nord-Pas-de-Calais. En revanche, côté jury, le classement n'est pas du tout le même puisque Eve Gilles est en première place, puis Miss Languedoc. Miss Normandie et Miss Ile-de-France sont ex æquo en troisième place.

capture maître Simonin

Au second tour, le jury et le public n'était toujours pas d'accord sur le classement des Miss. Audrey Ho-Wen-Tsaï était toujours la favorite, suivie de Miss Guadeloupe puis Miss Nord-Pas-de-Calais. Le jury, lui, a accordé sa faveur à Eve Gilles, la plaçant de nouveau en tête devant Miss Provence, ex æquo avec Miss Languedoc. Miss Guyane, elle, est placée en quatrième position. Elle rate ainsi la couronne d'un point et c'est Eve Gilles qui décroche le titre de reine de beauté, succédant ainsi à Indira Ampiot.