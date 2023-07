Miss France 2024 : on connaît la destination du voyage de préparation des candidates

C'est un moment qu'elles attendent avec impatience. Les 30 candidates au titre de Miss France 2024 se rendront en Guyane pour le traditionnel voyage de préparation. Avant l'élection qui se déroulera le 16 décembre prochain au Zénith de Dijon, les 30 prétendantes à la couronne auront la chance de s'envoler pour un séjour de rêve au soleil. Sur place, elles auront un programme chargé entre séances photos, rencontre avec les journalistes, test de culture générale et cours de bienséance.

Après La Réunion en 2021 et la Guadeloupe l'année suivante, les Miss régionales s'envoleront pour cette région d'Outre-mer située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. "Un voyage au cœur de la nature : durant une semaine, les Miss vont vivre une expérience unique et intense dans ce paradis vert et aller à la découverte de la richesse et du patrimoine de cette région, véritable poumon de la planète", explique la société Miss France sur Instagram.