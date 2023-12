Miss France 2024 : petite manie, job de rêve… Découvrez les interviews décalées des 30 candidates

Les 30 candidates à la succession d’Indira Ampiot préparent activement la cérémonie Miss France, qui aura lieu le 16 décembre à Dijon. Avant de les découvrir en direct sur TF1, elles ont accepté de livrer un peu d’elles-mêmes dans notre traditionnel questionnaire.

Elles partagent toutes la même ambition. Repartir de Dijon le 16 décembre avec la couronne de Miss France 2024 sur la tête. De retour d’un voyage de préparation au cœur de la nature guyanaise, les 30 candidates ont posé leurs valises en Bourgogne où elles peaufinent les tableaux de la cérémonie que TF1 diffusera en direct sur le thème de la "boîte à musique des Miss".

Avant de retrouver leurs camarades de promotion, les jeunes femmes âgées pour la première fois de 18 à 28 ans ont relevé le défi de notre portrait chinois remanié pour en dire plus sur elles. Leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou encore leur blague qui marche à tous les coups, les prétendantes au titre ont répondu avec humour à toutes nos questions, des plus légères aux plus sérieuses. Elles nous parlent notamment des combats qu’elles aimeraient mener et des raisons qui les ont poussées à se présenter au concours Miss France.

Découvrez l’interview de…

L'édition 2024, présentée par Jean-Pierre Foucault et pour la première fois Cindy Fabre, sera marquée par un hommage à Geneviève de Fontenay et le retour de Sylvie Tellier. Directrice générale de Miss France pendant 17 ans, l'ancienne Miss Lyon présidera le jury 100% féminin qui élira, à 50/50 avec les votes des téléspectateurs, la prochaine reine de beauté des Français.