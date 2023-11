PHOTOS - Miss France 2024 : cours de catwalk, shooting en maillot… Le meilleur du voyage en Guyane

Les 30 candidates à Miss France 2024 bouclent leur séjour de dix jours de l’autre côté de l’Atlantique. Une escapade au plus près de la nature, entre balade dans la forêt amazonienne et visite du centre spatial de Kourou. L'occasion aussi pour les Miss régionales de passer le test de culture générale, plus redoutable encore que les années précédentes.

L’aventure touche à sa fin. Après dix jours passés en Guyane, les 30 candidats à la couronne de Miss France 2024 s’apprêtent à retrouver la métropole et plus précisément la ville de Dijon, où elles enchaîneront les répétitions jusqu’à l’élection du 16 décembre. Cindy Fabre, la directrice du concours, n’avait pas menti en leur promettant "une expérience unique et intense au cœur de la nature". Course en pirogue, bivouac et nuit à la belle étoile dans la forêt amazonienne, les reines de beauté ont vécu un voyage comme aucune autre avant elles.

Défilé et dictée

Après un accueil triomphal à l’aéroport de Cayenne, les Miss régionales ont multiplié les activités en plein air. Certaines sont allées à la rencontre de tapir dans un refuge pour animaux, d’autres ont cuisiné des plats typiques de la région. Le centre spatial de Kourou leur a exceptionnellement ouvert ses portes pour une visite inédite.

Épaulées par la Guyanaise Alicia Aylies, Miss France 2017, et la Guadeloupéenne Indira Ampiot, Miss France 2023, les jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans n’ont pas pour autant échappé aux étapes phares de la préparation. Du cours de catwalk pour assurer sa démarche à l’habituelle séance photo en maillot de bain, en passant par le redoutable test de culture générale. Un exercice particulièrement difficile cette année, car il comprenait pour la première fois des questions de logique, une partie dédiée au Code de la route ainsi qu’une dictée.

Adeline Vetter, Miss Alsace, a obtenu la meilleure note (42,5/60), suivie d’Agathe Toullieu, Miss Limousin, et Élise Aquilina, Miss Roussillon. Les résultats ont été communiqués peu avant un gala de charité donnée en faveur de la lutte contre le cancer de l’utérus. De quoi sortir les robes de soirée du placard et mettre en pratique les cours de catwalk dispensés plus tôt dans la semaine.