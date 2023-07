Miss France 2024 : découvrez les premières Miss régionales élues

Lieu de l’élection ? Validé. Destination du voyage de préparation ? Validé également. Miss France 2024 n’attend plus que ses candidates, qui ont commencé à être choisies au cœur de l’été. Elles seront 30 à se disputer la couronne en décembre prochain au Zénith de Dijon, qui avait déjà accueilli l’évènement dix ans plus tôt. Les concurrentes s’envoleront avant pour la Guyane, où elles enchaîneront masterclass, séances photos et le sacro-saint quiz de culture générale. Alors, qui succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot ? Découvrez, au fil de leurs sacres, les Miss régionales de cette nouvelle promotion.