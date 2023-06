Top départ pour Miss France 2024 : la première candidate sacrée à Tahiti

Son voyage humanitaire au Togo pour aider à la scolarisation des enfants de trois villages, il y a quatre ans, lui "a donné envie d’en faire plus". "Je pense qu’avec ce titre de Miss Tahiti, je pourrai avoir un plus grand impact et faire une plus grande différence", assure-t-elle. Première candidate de la promotion Miss France 2024, elle aura une petite longueur d’avance sur ses 29 concurrentes pour se préparer au grand soir. Son objectif ? Faire aussi bien que Vaimalama Chaves, Miss France 2019. "Elle a cassé les codes et a véhiculé des messages forts tout en restant authentique", insiste Ravahere Silloux. Rendez-vous en décembre dans une ville-hôte pour l'instant gardée secrète.