Âge, taille, célibat, tatouages : quelles sont les nouvelles conditions pour être Miss France ?

C'est une petite révolution au pays des reines de beauté. Alors que la première élection de Miss régionale pour Miss France 2023 se tiendra à Tahiti ce vendredi 24 juin, la présidente de la société Miss France est revenue sur les modifications du règlement du concours qui aura lieu en décembre. "Je me suis inspirée de Miss Univers", a confié Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle présidente de la société Miss France qui a "reconfiguré complètement l’institution".

Désormais, pour participer à Miss France, il faut être âgée de plus de 18 ans et mesurer au moins 1,70 mètre et être de sexe féminin "à l’état civil", comme elle l'a expliqué à nos collègues de TV Magazine. Une précision qui a notamment permis à la comédienne Andréa Furet d'être la première femme ouvertement transgenre à participer à Miss Paris 2022 où elle est arrivée deuxième Dauphine. "Ça prouve que les gens sont prêts pour le changement, sont prêts à l’inclusivité et au vivre ensemble, ça fait très plaisir. Ce titre est vraiment synonyme de victoire", a réagi auprès de TF1info la jeune femme de 25 ans, très émue.