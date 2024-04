Miss France aura bientôt son musée : "Une expérience immersive, entre tradition et modernité"

Le concours de beauté s’installe à Saint-Raphaël, dans le Var, où un espace de 500 m2 lui sera entièrement dédié. Costumes portés sur scène par les candidates régionales lors des dix dernières élections, mais aussi couronnes et écharpes seront exposées. Un coffre aux trésors pas comme les autres que le public pourra découvrir à l'été 2025.

Elle sillonne les routes du pays tout au long de son année de règne. Mais pour la première fois, Miss France posera ses valises dans une seule ville pour un projet inédit. Le concours de beauté, qui a fêté son centenaire il y a trois ans, s’apprête à ouvrir pour la première fois une partie de ses archives. La société Miss France s’est associée à la ville de Saint-Raphaël pour créer son propre musée. "Une expérience immersive, entre tradition et modernité", promettent les deux partis, bien décidés à mettre en lumière la garde-robe des reines de beauté.

Chaque nouvelle élection permettra d’enrichir la collection Frédéric Gilbert, président de la société Miss France

Jusque-là entreposés en Seine-Saint-Denis, "une centaine de costumes" portés par les candidates lors des élections seront exposés aux côtés des "symboles emblématiques tels que les couronnes et les écharpes de Miss France". Le musée, qui doit voir le jour à l'été 2025 dans la commune varoise, ne retracera que les "dix dernières années du concours jusqu’à aujourd’hui". L’idée est née l’été dernier en marge de l’élection de Miss Provence, lors d’un dîner entre le maire LR de Saint-Raphaël et Frédéric Gilbert, président de la société Miss France et producteur de l’émission.

"Il m’a parlé de ce stock de costumes inutilisés. Aussitôt dans ma tête, ça a fait tilt", raconte à Nice-Matin Frédéric Masquelier, déjà à l’origine du musée Louis de Funès dans sa ville. Celui dédié à Miss France sera développé sur deux étages dans une villa Belle Époque du quartier de Valescure. Un espace de 500 m² au total qui "sera en évolution permanente", assure de son côté Frédéric Gilbert au quotidien régional. "Chaque nouvelle élection permettra d’enrichir la collection", explique-t-il, se montrant confiant sur le fait que les anciennes reines de beauté prêteront "pour un temps" certaines de leurs possessions.

Seule certitude pour le moment : le musée sera inauguré par celle qui succédera à Ève Gilles, la Nordiste aux cheveux courts élue Miss France 2024 qui continue à aller à la rencontre des Français.