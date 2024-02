Après Joséphine Baker à Miss Univers, Clémence Botino devient Marie-Antoinette pour Miss Monde

Miss France 2020 a participé ce mardi 20 février à la cérémonie d’ouverture du concours Miss Monde, dont la finale se tiendra le 9 mars. Les 117 candidates ont défilé dans un costume représentatif de leur pays. La Guadeloupéenne de 27 ans avait opté pour un clin d’œil à la propriétaire la plus célèbre du château de Versailles.

Des mois qu’elle attend ce moment. Clémence Botino a enfin pu dévoiler le costume national qu’elle a concocté pour Miss Monde ce mardi 20 février. "Ce sera encore en lien avec l’Histoire. Monument célèbre, structure immense, un des plus grands bâtiments historiques de France", nous avait-elle fait deviner lors de notre rencontre en novembre. Véritable amoureuse du patrimoine et étudiante en histoire de l'art, Miss France 2020 a prolongé le 400e anniversaire du château de Versailles lors de la cérémonie d’ouverture du concours international de beauté qui se tient en Inde.

"C’est à travers la figure de la reine Marie-Antoinette, icône de toujours, que je mettrai en scène cet hommage", avait-elle prévenu sur les réseaux sociaux. Sur la scène en plein air de Dehli, Clémence Botino s’est fait remarquer dans un bustier-short surmonté d’un large manteau ceintré rouge semblant tout droit sorti du placard de l’épouse de Louise XVI. Un look so french complété par un chapeau à plumes et un éventail bleu-blanc-rouge. "Namaste l’Inde, bonjour le monde. Je m’appelle Clémence Botino et je suis fière de représenter mon cher pays, la France", a déclaré en anglais la Guadeloupéenne de 27 ans avant de marcher sur le podium.

De quoi lui permettre de faire déjà forte impression, comme elle l’avait fait il y a deux ans lors de Miss Univers avec un costume inspiré de l’icône Joséphine Baker. Elle s'était alors classée dans le top 10. La compétition se poursuivra jusqu’à la finale du 9 mai, prévue à Mumbai. Clémence Botino et les 116 autres candidates à Miss Monde vont enchaîner les épreuves leur permettant de se hisser dans le top 40. Le public peut l’aider à y accéder en votant pour le Multimedia challenge sur l’application gratuite Mobstar. Objectif ? Enfin décrocher une couronne qui manque à la France depuis Denise Perrier en 1953.