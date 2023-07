"Je n’ai jamais lâché mon rêve" : Diane Leyre représentera la France à Miss Univers

"Ma détermination et mon ambition sont sans limite. Merci de me soutenir depuis le 11 décembre 2021 et de me donner la force de toujours y croire", poursuit Diane Leyre qui a publié une vidéo avec la complicité d'Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers 2016. "Salut ma sœur, c'est Iris. J'ai essayé de t'appeler, je pense qu'il est temps de leur dire", lance en voix-off (et en anglais) la fiancée de Diego El Glaoui tandis que l'on voit Diane Leyre se préparer. "Salut l'univers, je suis prête pour toi !", lance - toujours dans la langue de Shakespeare - la belle Parisienne à la fin du clip.