Miss France : Geneviève de Fontenay souhaite "bon vent" à Sylvie Tellier, qui quitte la direction du concours

Dans un communiqué publié ce dimanche, Geneviève de Fontenay a adressé un (très bref) message en retour. "Bon vent à Sylvie Tellier", a-t-elle simplement écrit.

L'ancienne patronne du concours, aujourd'hui âgée de 90 ans, a été plus prolixe pour féliciter la nouvelle Miss France 2023, Indira Ampiot, mais également Cindy Fabre, qui prend la relève à la direction. "Je remercie chaleureusement Cindy Fabre, ma Miss France 2005, pour son hommage et ses mots touchants", a-t-elle écrit. Ajoutant : "Je garde un excellent souvenir de son année, de sa sympathie et lui conserve toute mon affection."