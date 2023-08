Inhumée en privé, Geneviève de Fontenay a reçu un dernier hommage en ligne de ses Miss

Elle était entourée de ses proches, dont son fils Xavier et ses petites-filles Adèle et Agathe. Conformément à ses volontés, Geneviève de Fontenay a été inhumée dans la plus stricte intimité familiale ce mardi 8 août. Des obsèques privées qui, comme elle le souhaitait également, se sont déroulées sans cérémonie religieuse, a précisé son entourage à l’AFP. L’ancienne figure historique du concours Miss France, qui a succombé à un arrêt cardiaque le 31 juillet à l’âge de 90 ans, repose désormais dans le Cimetière parisien d’Ivry-sur-Seine, dans la banlieue sud de la capitale.