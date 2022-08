Sylvie Tellier quitte la tête du comité Miss France, Cindy Fabre la remplace

Cindy Fabre (Miss France 2015) est nommée Directrice du concours National. C'est elle qui représentera désormais la marque Miss France. "Cindy est une Miss France que je connais depuis longtemps, j’étais là lors de son élection en 2004 à Tours et lors de sa troisième place à Miss Europe. (…) Elle a toutes les qualités professionnelles et humaines nécessaires pour réussir dans ses nouvelles fonctions et accompagner aux mieux les jeunes femmes dans leur rôle d'incarnantes des valeurs Miss France", se réjouit Alexia Laroche-Joubert.