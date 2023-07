Miss Italie : les femmes trans exclues, des hommes trans s'inscrivent pour protester

"Le critère des données biologiques m'a fait rire, car moi aussi je suis née femme. Pourtant, s'ils me rejetaient parce que je suis visiblement un garçon, une fille trans serait rejetée parce qu'elle n'est pas considérée comme une femme : à quoi bon alors ?", s’interroge-t-il, fier de ces "protestations faites avec le sourire" qui se propagent en Italie. "Elles aident les gens de la communauté mais elles réussissent aussi à faire réfléchir les plus hostiles (…). Je suis heureux que tout soit parti de notre association qui est basée dans le sud de l'Italie, un territoire souvent complexe et hostile, parfois oublié", poursuit le militant du groupe Mixed LGBTQIA+ originaire de Bari, sur la côte adriatique. Depuis une modification du règlement impulsé par Alexia Laroche-Joubert, les prétendantes au titre de Miss France doivent être de sexe féminin "à l'état civil". Ce qui avait permis à l'actrice transgenre Andréa Furet de participer à l'élection de Miss Ile-de-France l'an dernier.