Miss Monde : Top Model Challenge, gala… Ce qui attend Clémence Botino cette semaine

Miss France 2020 entre dans la dernière ligne droite du concours international qu’elle prépare depuis des mois. La Guadeloupéenne de 27 ans aura notamment la possibilité de se qualifier pour le top 40 de la compétition en remportant une épreuve déjà gagnée par une Française récemment.

Le compte à rebours s’accélère. Signe que la cérémonie finale approche, les répétitions ont commencé à Mumbai, en Inde, pour les candidates à la couronne de Miss Monde, qui changera de tête samedi 9 mars. Qui pour succéder à la Polonaise Karolina Bielawska ? Les soutiens de la représentante française, Clémence Botino, espèrent bien la voir inscrire son nom à un palmarès privé de Françaises depuis Denise Perrier et la toute première édition du concours en 1953. C’est dans un live Instagram ce mardi 27 février que Miss France 2020 a dévoilé son programme pour les jours à venir.

Pas de talent show pour elle

À commencer donc par ces fameuses répétitions qui permettent aux reines de beauté de préparer le spectacle qu’elles donneront en direct à la télévision. "On a vu la scène en photo, elle va être magnifique. La musique est très belle", prévient Clémence Botino qui, pour l’instant, s’entraîne à l’hôtel avec ses camarades. "Ça me rappelle tellement de souvenirs. Je n’arrive pas à croire que pratiquement cinq ans sont passés depuis que j’ai commencé tout ça", sourit celle qui a été d’abord été élue Miss Guadeloupe. Une certitude ? Elle sera "vraiment très émue de remonter sur scène une dernière fois" pour représenter sa région et son pays.

L’originalité du concours Miss Monde, c’est qu’il se compose de plusieurs épreuves permettant d’atteindre le top 40 avant la cérémonie. Clémence Botino ne s'est pas classée lors des deux premières, dont le Sport Challenge qu’elle redoutait, et ne participera pas non plus au concours de talent qui voit les Miss chanter, danser ou encore déclamer des poèmes. Élue en 2019 face à la Française Ophély Mézino, la Jamaïcaine Toni-Ann Singh s’était distinguée en reprenant un tube de Whitney Houston. "Je ne sais pas chanter, je ne sais pas forcément danser de manière professionnelle donc je ne vais pas tenter ce challenge. Je respecte l’art", s’est amusée Miss France 2020, qui a appelé le public à voter pour elle dans le cadre du Multimedia Challenge.

Deux défilés et une robe sur mesure

Mais cette "semaine très importante" qui s’annonce pourrait lui ouvrir les portes des quarts de finale grâce au Top Model Challenge. "C’est une soirée autour de la mode", explique-t-elle. Chaque concurrente défilera dans une tenue créée par un designer indien et une autre qu’elles ont emportée dans leurs valises. "J’ai fait faire une robe sur mesure qui a vraiment une histoire. Elle me ressemble. Il y a beaucoup d’histoire de l’art et de messages dans ma robe", insiste-t-elle. Au cours de l'évènement, deux prix seront décernés. Celui du catwalk, remporté par la Nordiste Maëva Coucke en 2018, et un autre pour le créateur international. De quoi frapper aussi fort que son costume hommage à Marie-Antoinette ?

Clémence Botino révèle avoir aussi emmené avec elle un objet qui sera mis aux enchères lors de la soirée de gala Beauty with a purpose, le nom de la section essentielle du concours mettant en avant les projets caritatifs des candidates. La Guadeloupéenne prévient qu’elle est venue avec quelque chose de "symbolique" pour l’année 2024. On mise déjà sur un objet en lien avec les JO de Paris. La jeune femme annonce "encore plein de surprises" d’ici l’élection. Alors restez branchés !