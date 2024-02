Non classée lors de la première épreuve de Miss Monde, Clémence Botino rassure : "Ne vous inquiétez pas"

Cinq premières candidates à Miss Monde ont déjà décroché leur billet pour le top 40 de la compétition en remportant un premier challenge. Si Miss France 2020 n’en fait pas partie, elle a tenu à rappeler que ce n’était en aucun cas éliminatoire. "L’aventure ne s’arrête pas du tout pour moi", insiste-t-elle dans sa story Instagram.

Elle partage chaque étape de son séjour sur les réseaux. Une plongée dans les coulisses d’un concours que la France n’a pas remporté depuis 70 ans. Arrivée en Inde aussi préparée que motivée, Clémence Botino a, comme ses 114 concurrentes à Miss Monde, passé cette semaine un grand oral dans le cadre du Head-to-Head Challenge, une épreuve parmi d’autres avant la grande finale du 9 mars. Malgré un discours assuré dans un anglais parfait, la Guadeloupéenne de 27 ans n’a pas été retenue parmi les 25 finalistes de cette section.

Il est arrivé que certaines Miss Monde ne soient pas classées dans les challenges Clémence Botino

Cinq d’entre elles ont été désignées gagnantes à l’issue de nouvelles prises de parole au sein du prestigieux Bharat Mandapam, large salle de conférence de Dehli qui a accueilli les leaders mondiaux du G20 en septembre. Miss Botswana, Miss Nigeria, Miss Zimbabwe, Miss Angleterre et Miss Liban se sont ainsi directement qualifiées pour le top 40 de la compétition.

Rien n’est perdu pour autant pour la représentante française, qui aura de nombreuses autres épreuves pour se faire remarquer. Le concours Miss Monde met ses candidates au défi dans plusieurs domaines, dont le sport, le projet caritatif, l’éloquence ou le défilé. "Si on remporte un challenge, on est qualifié pour le top 40", rappelle Clémence Botino sur Instagram.

Instagram/@clemencebotinooff

"On peut aussi très bien se classer à tous les challenges, ne pas gagner ni être classée mais ça ne détermine pas qui sera ou pas élue Miss Monde", détaille Clémence Botino. "Il est arrivé que certaines Miss Monde ne soient pas classées dans les challenges", ajoute-t-elle. "Donc ne vous inquiétez pas, l’aventure ne s’arrête pas du tout pour moi", insiste celle qui est bien décidée à succéder à Denise Perrier, toute première Miss Monde mais dernière Française à avoir porté la couronne en 1953.

Sur les traces de Maëva Coucke ?

Clémence Botino ne s’est pas classée non plus lors du Sport Challenge mais c’était celui qu’elle redoutait le plus, comme elle nous l’avait expliqué avant le départ. On mise sur elle pour le Top Model Challenge, qui voit les candidates défiler comme lors de la Fashion Week. La Nordiste Maëva Coucke l’avait remporté en 2018, se hissant à l’époque dans le top 30 de sa promotion avant de terminer aux portes du top 5 final. La démarche est l’un des points forts de Miss France 2020, qui avait déjà séduit les juges de Miss Univers en se classant parmi les dix premières.

Le public peut aussi aider Clémence Botino à s’imposer lors du Multimedia Challenge en votant sur l’application gratuite Mobstar, et ainsi lui ouvrir les portes du top 40 dont l’intégralité sera dévoilée lors de la cérémonie organisée à Mumbai dans deux semaines.