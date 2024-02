Miss Monde : nouvelle épreuve pour Clémence Botino, cette fois le public entre en jeu

Arrivée à Mumbai lundi 26 février, Miss France 2020 redouble d’efforts dans l’espoir de décrocher la couronne. Ses soutiens peuvent désormais l’aider en votant pour elle dans le cadre du Multimedia Challenge. Un défi qui, cette année, se concentre sur la préservation d’un animal essentiel en Inde, où se déroule la compétition.

Elles ont changé de ville, mais certainement pas d’objectif. Les candidates à Miss Monde ont quitté Delhi pour Mumbai, qui accueillera la cérémonie finale le 9 mars prochain. Parmi les reines de beauté, la Française Clémence Botino continue à partager les coulisses de l’événement sur ses réseaux sociaux. C’est là qu’elle a dévoilé les petits secrets de son costume Marie-Antoinette, là qu’elle a tenu à rassurer ses supporteurs après son non-classement lors de la première épreuve, le Head-to-Head Challenge. C’est là également qu’elle appelle désormais à leur mobilisation.

Une seule application pour voter

Contrairement au concours de Miss Univers où elle s’était classée dans le top 10 fin 2021, les votes du public ne représentent qu’une infime part du résultat final au concours Miss Monde. Il est essentiellement sollicité dans le cadre du Multimedia Challenge. "Il suffit de télécharger l’application Mobstar, d’y créer un compte puis de vous abonner à ma page et de liker toutes mes publications. Il y a un classement en fonction des likes de toutes les participantes. Mieux on est classées, mieux c’est !", nous expliquait Clémence Botino avant le départ. Car la reine de beauté en tête accèdera au top 40 de la compétition.

Cette année, cette épreuve se centre autour d’une campagne bien particulière, "Save the Tiger", menée par le gouvernement du Maharashtra. "Nous serons jugées sur notre capacité à sensibiliser les personnes de notre pays et du monde dans la protection de ce magnifique animal qu’est le tigre. Le tigre incarne la force, l’agilité et la puissance en Inde ! C’est un symbole national et les campagnes se multiplient en Inde pour protéger cet animal sacré !", détaille Clémence Botino sur Instagram. "Pendant les prochains jours, je vous parlerai de cette situation ! N’hésitez pas à liker et à partager ! Ensemble nous y arriverons", ajoute-t-elle. La Guadeloupéenne de 27 ans aura l’occasion de se distinguer dans d’autres épreuves d’ici la finale.

Après sa démonstration de force sur la scène de Miss Univers, Miss France 2020 a notamment toutes ses chances lors du Top Model Challenge. Son projet caritatif, regroupant ses activités auprès des différentes générations, pourrait aussi lui permettre de sortir du lot et pourquoi pas d’enfin succéder à Denise Perrier, dernière Française à avoir été élue Miss Monde. C’était en 1953.