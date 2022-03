Miss Monde, J-1 : dernière ligne droite pour la Française April Benayoum

April Benayoum deviendra-t-elle la première Française couronnée Miss Monde depuis Denise Perrier en 1953 ? L’espoir est permis. En plus de s’être distinguée lors du Top Model Challenge, elle vient porter un message fort sur la scène d'un concours tourné vers les actions caritatives. "Avec ce qui m’est arrivé, je ne me voyais pas m’engager sur autre chose que sur la lutte contre le harcèlement et la discrimination", nous avait-elle annoncé en novembre. Une évidence pour celle qui a été la cible de tweets antisémites le soir de l’élection de Miss France. Sept internautes ont été condamnés par la justice. "Ça fait partie de ma vie maintenant, ça me tenait à cœur d’évoquer ce sujet", nous avait-elle précisé.