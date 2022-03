Miss Monde : la Polonaise sacrée, la Française s'arrête aux portes de la finale

La française April Benayoum, première dauphine de Miss France 2021 Amandine Petit, a terminé parmi les 13 demi-finalistes du concours de beauté organisé cette année à Porto Rico.

La grande gagnante de cette année un peu particulière, pour cause de Covid-19, est la polonaise Karolina Biewleska. Suivent la première dauphine avec Shree Saini des États-Unis, et Olivia Yace, en deuxième dauphine, pour la Côte d'ivoire. Sur les treize demi-finalistes, six ont été sélectionnées pour atteindre ensuite la finale.