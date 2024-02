Miss Monde : Clémence Botino a voulu "casser les codes" avec son costume Marie-Antoinette

Après une semaine d’épreuves à Delhi, Miss France 2020 prend ce lundi la direction de Mumbai où se tiendra la finale du concours international le 9 mars. Sur Instagram, elle livre les petits secrets de la tenue créée spécialement pour elle en hommage à l’épouse de Louis XVI. Une pièce qu’elle voit aussi comme "une ode à la culture française", en particulier au cinéma.

C’était le premier temps fort de son aventure Miss Monde. Un défilé en costume national pour se démarquer de la concurrence lors la cérémonie d’ouverture du concours international. Étudiante en histoire de l’art et passionnée de patrimoine, Clémence Botino a une nouvelle fois emprunté la machine à remonter le temps pour une tenue devant la représenter autant elle que son pays. Flamboyante Joséphine Baker sur la scène de Miss Univers il y a trois ans, Miss France 2020 a fait tourner les têtes en Inde dans une robe à paniers inspirée des extravagantes toilettes de Marie-Antoinette.

Un clip tourné au château de Versailles

Une imposante pièce née de la collaboration entre la styliste guadeloupéenne Vanessa Boimond et le créateur normand Smaïn Boutamtam. Tous les deux connaissent bien les concours de beauté. La première a habillé Ophély Mézino pour Miss Monde en 2019 avant qu’elle ne soit sacrée première dauphine, puis a imaginé le costume hommage à Joséphine Baker de Clémence Botino. C’est au second que l’on doit la Marianne pailletée qu’Amandine Petit incarnait à Miss Univers au printemps 2021.

Sur le site de Miss Monde, Clémence Botino explique qu’elle "voulait un costume qui casse les codes de l’époque, à l'image de l'avant-gardiste qu'était Marie-Antoinette". Son nom ? "Reine de France", tout simplement. La Guadeloupéenne a préféré les couleurs rouge et or, plus favorables à son teint, au bleu adoré de la souveraine d’origine autrichienne. La jeune femme de 27 ans a également voulu faire de cette tenue "une ode à la culture française", à commencer par le cinéma. C’est au domaine du Trianon, sur la propriété du château de Versailles, qu’elle a d'ailleurs tourné une vidéo aux allures de clip musical ultra-léchée déjà vue plus d’un demi-million de fois sur Instagram.

De quoi séduire un peu plus l’organisation Miss Monde ? Il reste encore deux semaines de compétition en Inde avant que le nom de la gagnante ne soit dévoilé. Si Clémence Botino ne s’est pas classée dans les deux premières épreuves, il lui en reste encore plusieurs pour espérer se qualifier directement dans le top 40 avant la grande finale du 9 mars. Tout se jouera désormais à Mumbai, deuxième ville à accueillir les candidates après Delhi.