Diane Leyre "ne regrette rien" après Miss Univers : "Le prochain chapitre sera encore plus fort"

Au lendemain de la fin du concours au Salvador, Miss France 2022 a partagé un long message sur ses réseaux sociaux. Si elle ne rentre pas avec la couronne de Miss Univers, la Parisienne de 26 ans revient avec "une positivité à toute épreuve" après avoir "réalisé un rêve d’enfant". "Ne deviens pas Beyonce qui veut malheureusement", écrit-elle sur Instagram, prouvant qu’elle n’a rien perdu de son sens de l’humour.

Elle ne pouvait citer qu’Edith Piaf, à qui elle a rendu hommage avec son costume national, pour conclure son aventure. "Je ne regrette rien", assure Diane Leyre dans un message partagé au demi-million de personnes qui la suivent sur Instagram lundi 20 novembre. Partie au Salvador avec pour objectif de ramener la couronne de Miss Univers 7 ans après Iris Mittenaere, Miss France 2022 n’a pas su convaincre le jury qui ne l’a pas classée dans le top 20 de la compétition. Peu avant le sacre de la Nicaraguayenne Sheynnis Palacios, la Parisienne avait reconnu être passée à côté du show préliminaire trois jours plus tôt, une étape déterminante pour la qualification.

Avoir fait partie des favorites pendant autant de temps a été un moteur comme rarement et une fierté incommensurable Diane Leyre

Forcément déçue par son résultat alors qu’elle a longtemps figuré parmi les favorites, c’est avec un certain optimisme qu’elle regarde dans le rétroviseur. "Je reviens forte, tellement grandie, avec une expérience de vie unique", explique celle qui a "toujours un mental de gagnant". C’est ce qui ressort aussi de la vidéo qui accompagne ce texte, véritable hymne à l’amour de soi. "Peu importe ce qui arrive, tu es assez. Tu es une bonne personne, tu es forte, tu es intelligente, tu as fait de ton mieux", dit-elle en anglais.

"Je suis passée d’une jeune fille qui n’avait jamais eu confiance en elle, qui s’est diabolisée dans le miroir pendant des années, à (celle qui a gagné) Miss Paris, Miss Ile-de France, Miss France et a foulé la scène de Miss Univers. Ma victoire, c’est ma positivité à toute épreuve", insiste-t-elle.

En participant à Miss Univers, Diane Leyre a "réalisé un rêve d’enfant". Et comme elle l’a souvent répété, c’est un travail d’équipe qui l’a menée là où elle est. Alors c’est tout naturellement à ses abonnés qu’elle s’adresse ensuite. "Nous allons continuer d’écrire l’histoire ensemble. Le prochain chapitre sera encore plus fort", promet-elle, "le cerveau déjà en fusion" pour ses futurs projets. Elle remercie le public "d’avoir été présent" et de lui "avoir donné confiance en elle, encore". "Avoir fait partie des favorites pendant autant de temps a été un moteur comme rarement et une fierté incommensurable", souligne-t-elle.

Diane Leyre présente même ses excuses "d’avoir déçu ceux qui y ont cru si fort, de ne pas avoir réussi à aller au bout, de ne pas avoir pu vous ramener cette couronne." "La scène a eu raison de moi", répète-t-elle, comme elle l’avait déjà fait la veille.

"Ne deviens pas Beyonce qui veut malheureusement", s’amuse-t-elle, retrouvant tout le pétillant qui fait d’elle la Miss qu’elle est. "J’espère que cette aventure pourra inspirer et montrer qu'on ne perd jamais, on apprend toujours", conclut-elle. Et si on la retrouvait prochainement au concours Miss Monde ?