À l’approche de Miss Univers, Diane Leyre voit déjà la vie en rose dans son costume national

Miss France 2022 a donné un aperçu de la tenue qu’elle arborera lors du traditionnel défilé de costumes nationaux ce jeudi 16 novembre. Comme un clin d’œil à l’esprit cabaret du célèbre Moulin rouge, coiffe et plumes comprises, avec un twist en plus. "C’est très français !", nous avait-elle confié avant son départ pour le Salvador.

Elle n’a rien voulu en dire avant le jour J. Mais à 24 heures de l’évènement, Diane Leyre lève enfin le voile sur le secret le mieux gardé de son aventure Miss Univers. Son costume national. Étape-clé du concours international de beauté, ce défilé est l’occasion de se démarquer avant la grande finale. Celui de l’édition 2023 se tient dans la nuit du 16 au 17 novembre au Salvador, qui accueille cette année la compétition. "Je me donnerai à 100% pour représenter et montrer à l’Univers la beauté de notre bleu, blanc, rouge", écrit-elle sur Instagram où elle a opté pour une autre teinte.

Les autres pays savent que mon costume est français quand ils l’entendent" Diane Leyre

C’est donc en rose, "une couleur qui lui ressemble", que la Parisienne de 26 ans montera sur scène. Sur la vidéo, on devine un body strassé, une coiffe, des bottes et de longues plumes fixées dans son dos. De quoi rappeler les tenues du Moulin rouge avec lesquelles avaient voyagé Iris Mittenaere, élue en 2016 et membre du jury cette année, et Maëva Coucke, top 10 en 2019. "Je peux seulement vous dire que c’est très français ! J’ai mis beaucoup de temps à trouver mon costume", nous expliquait Diane Leyre avant de rejoindre l’Amérique centrale.

"À la base effectivement, je pensais à celui que je portais à Miss France qui était le Titi parisien, le béret rouge, la marinière et la baguette. Mais je ne voulais pas qu’on ait la sensation que je ne porte que ma ville. Pendant un an, j’ai eu la chance de découvrir la France et c’est ce que je veux montrer à Miss Univers", nous disait-elle. Son ultime indice ? "Les autres pays savent que mon costume est français quand ils l’entendent".

Quand on lui avait demandé si c’était inspiré d’une chanson, elle avait répondu que c’était "revisité". Une chanson célèbre à l’international, du rose… Et si Diane Leyre avait décidé de s’approprier "La vie en rose" d’Edith Piaf ? Une certitude, la Parisienne partie ultra-préparée à Miss Univers ne regrettera rien de son parcours, peu importe le résultat.