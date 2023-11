Miss Univers : victoire historique de Miss Nicaragua, déception pour la Française Diane Leyre

Sheynnis Palacios est devenue, samedi 18 novembre, la première représentante du Nicaragua à s’imposer lors du concours de beauté international qui se tenait au Salvador. La jeune femme de 23 ans devance la Thaïlandaise Anntonia Porsild et l’Australienne Moraya Wilson. Longtemps parmi les favorites de la compétition, Miss France 2022 n’a pas été retenue dans le top 20.

Jamais son pays n’avait été sacré. Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, a remporté la couronne de Miss Univers 2023 samedi 18 novembre devant une foule salvadorienne largement acquise à sa cause. La Thaïlandaise Anntonia Porsild et l’Australienne Moraya Wilson complètent le podium d’une compétition qui n’a pas souri à la France, malgré le statut de favorite de sa représentante. "La scène a eu ma peau", a réagi Diane Leyre, Miss France 2022, restée aux portes du top 20 après une prestation en demi-teinte lors du show préliminaire trois jours plus tôt.

Un évènement lors duquel Sheynnis Palacios s’est distinguée avec son carré mi-long et une démarche assurée qu’elle a reproduite lors de la finale. Son parcours personnel a sans doute achevé de convaincre le jury, dont faisait partie la Française Iris Mittenaere, de lui donner les clés de la maison Miss Univers pendant un an. Diplômée en communication, la jeune femme a transformé son anxiété en un projet nommé "Entiende tu mente", "comprends ton esprit", une série de podcasts et d’émissions mettant en lumière l’importance de la santé mentale.

Une Miss maman, une Miss ronde et une Miss transgenre dans le top 20

"Ta victoire n’est pas seulement un triomphe personnel, mais aussi un motif de fierté pour tout le pays", se félicite la chaîne Canal11 sur laquelle travaillait jusqu’à présent Sheynnis Palacios. Si son succès est historique, cette 72e édition l’est tout autant. Camila Avella, Miss Colombie, est la première mère de famille à s’être hissée dans le top 5 de la compétition. Après avoir fait sensation lors du show préliminaire, Miss Népal Jane Dipika Garrett- première candidate ronde - et Miss Pakistan Erica Robin – première représentante de son pays – ont continué à casser les codes en se qualifiant dans le top 20. Idem pour la Portugaise Marina Machete, première prétendante transgenre à accéder à la demi-finale.

Même le président du Salvador, Nayib Bukele, s’est invité sur scène avant l’annonce de la gagnante pour inviter les téléspectateurs à faire du tourisme dans ce pays d’Amérique centrale. En fin de cérémonie, c’est un business mexicain qui a officialisé l’organisation de Miss Univers au Mexique l’an prochain. Désormais propriété d’une millionnaire transgenre thaïlandaise, le concours pourrait cependant avoir un tout autre visage en 2024. Car Paula Shugart, présidente de l’institution depuis 23 ans, a annoncé au Salvador qu’elle quittait ses fonctions.