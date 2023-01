Miss Univers : Floriane Bascou dévoile son costume national inspiré du 14 juillet

Âgée de 20 ans, la jeune Martiniquaise, fan de Rihanna et qui rêve d'être orthodontiste, sera donc chargée de porter haut l'écharpe tricolore. "On a manqué la Coupe du monde de peu, mais là, je vais essayer de rectifier le tir et de ramener une couronne !", s'est amusée la jeune femme dans les colonnes de Téléstar en décembre dernier.

Elle vient d'ailleurs de dévoiler son sublime costume national sur son compte Instagram. "Ce costume réalisé par le créateur KenVee Clothing représente la fête nationale française du 14 juillet. Il a été conçu pour donner l'illusion d'un feu d'artifice aux couleurs du drapeau français", explique la reine de beauté en légende d'une vidéo où on peut la voir déambuler dans cette création fait de plumes et de strass.