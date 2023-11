Miss Univers : Iris Mittenaere à nouveau dans le jury du concours, Diane Leyre "hyper surprise"

Élue Miss Univers 2016, la Nordiste retrouve le comité de sélection de l’édition 2023, deux ans après une première expérience. Elle est en route pour le Salvador où l’attend Diane Leyre, représentante de la France. Un soutien de taille pour la Parisienne qui ne présage évidemment en aucun cas du résultat final ce week-end.

Elle a joué la discrétion sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu’elle était en vol. Iris Mittenaere était entre deux avions quand l’organisation Miss Univers a annoncé sa participation au comité de sélection pour l’édition 2023 du concours international de beauté, lundi 13 novembre. "Univers, je suis en route ! Vous m’avez tellement manqué, j’ai hâte !", a écrit sur Instagram la Nordiste qui avait été couronnée en janvier 2017 aux Philippines.

J’ai beaucoup de chance de l’avoir comme grande sœur pour Miss Univers Diane Leyre sur Iris Mittenaere

Comme c’est le cas pour le concours Miss France, l’ensemble des candidates seront interrogées sur leurs motivations par un jury de dix personnalités qui détermineront la grande gagnante samedi 18 novembre. Deux soirées en direct précèderont la grande finale, le show préliminaire mercredi 15 et le défilé de costumes nationaux jeudi 16 novembre. Iris Mittenaere pourra compter sur sa précédente expérience en tant que membre du comité de sélection. Il y a deux ans, elle tenait déjà ce rôle lorsque Clémence Botino, Miss France 2020, s’était brillamment hissée dans le top 10 de la compétition en Israël.

Au Salvador, Diane Leyre tentera de marcher sur les traces d’Iris Mittenaere qui a fait une apparition dans la vidéo d’annonce de sa candidature. "Elle m’a dit : 'Ne la joue pas trop à l’américaine. Reste française, sois-toi et garde ton naturel'. Je veux vraiment la remercier, elle est très à l’écoute. Je voulais aussi garder la surprise et ne pas être trop briefée sur ce qui m’attend sur place. J’ai beaucoup de chance de l’avoir comme grande sœur pour Miss Univers", nous confiait la Parisienne avant le départ. Auprès de TV Mag, elle s’est dite "hyper surprise de voir qu’Iris allait venir". "Elle nous l’a bien caché", réagit-elle.

"Nous aurons l’expertise de quelqu’un qui s’y connaît et je pense que c’est déjà très beau et une chance pour toutes les filles d’avoir une Miss Univers telle qu’Iris sur place", note Diane Leyre qui sera aussi rejointe au Salvador par Maëva Coucke, Miss France 2018 et dans le top 10 de Miss Univers en 2019. "Je crois que la France n’aura jamais autant rayonné à l’international… En espérant que cela nous porte chance !", ajoute la jeune femme de 26 ans. On croise les doigts pour elle !