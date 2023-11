Non classée à Miss Univers, Diane Leyre réagit sur Instagram : "La scène a eu ma peau"

Parmi les favorites à son arrivée au Salvador, Miss France 2022 n’a pas été retenue parmi les 20 demi-finalistes du concours international samedi 18 novembre. "J’ai donné le meilleur de moi-même", assure la Parisienne de 26 ans qui a été victime d’une infection à l’œil lors du show préliminaire. La jeune femme n’a pas démérité pendant l’intégralité de la compétition.

Elle a pris la parole quelques minutes à peine après l’annonce des demi-finalistes. Venue au Salvador avec l’ambition de décrocher le titre de Miss Univers, Diane Leyre n’a pas été retenue dans le top 20. Une déception d'autant plus grande que Miss France 2022 a longtemps figuré parmi les favorites d'une édition remportée par Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, ce samedi 18 novembre. "Malheureusement, ce n’est pas pour nous cette année", a réagi la Parisienne de 26 ans sur Instagram.

Être allée sur la scène de Miss Univers, c’est déjà une réussite Diane Leyre

"J’ai donné le meilleur de moi-même pour tenter de vous représenter. Malheureusement, la scène a eu ma peau. Depuis le début, vous le savez, ce n’est pas mon truc la scène. J'ai essayé, j’ai travaillé, ce n’est pas pour moi", admet Diane Leyre qui nous avait confié se préparer plusieurs heures par jour pour ce que les Anglo-saxons appellent "le catwalk", le défilé. Une partie de la sélection, effectuée par un jury de personnalités dont faisait partie Iris Mittenaere, s’est jouée jeudi soir lors du show préliminaire. La Française y est apparue plus stressée que d’habitude, en-deçà de son énergie habituelle.

La faute en partie à un souci médical qui l’a empêchée de voir correctement. "J'ai eu un accident au niveau de l'œil. On m’a mis de l’eau micellaire dedans et je suis allergique", détaille Diane Leyre. "Je ne peux en vouloir qu’à moi-même de ne pas avoir été bonne sur les préliminaires", poursuit la jeune femme qui a été vivement critiquée en ligne après cette première étape, notamment sur le choix de sa robe de soirée jugée trop simple par certains. Mais pas de quoi la déstabiliser puisque dès le lendemain, elle a brillé lors d'un défilé en costumes nationaux dans une tenue spécialement faite pour elle par le Moulin Rouge.

Diane Leyre profite de son message pour remercier ceux qui ont appuyé sa candidature. "La France n’a jamais été aussi soutenue et ça, ça fait hyper plaisir (…). Être allée sur la scène de Miss Univers, c’est déjà une réussite. Je pars de très loin. Je suis déjà hyper fière d'être là, d’avoir fait partie des favorites pendant très longtemps, d'avoir reçu autant de soutien et d'être pour toujours votre Miss France quoi qu'il arrive. Je vous embrasse très fort, on garde le sourire et on soutient le reste des candidates", conclut-elle. Un optimisme à toutes épreuves qui mérite d’être salué.