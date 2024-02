Missak Manouchian au Panthéon : "Participer à la cérémonie est un immense honneur" pour Patrick Bruel

Le chanteur prendra part à la cérémonie d’entrée au Panthéon du résistant arménien, organisée ce mercredi, 80 ans jour pour jour après son assassinat. Il lira la dernière lettre que Missak Manouchian a écrite à sa femme Mélinée avant d’être fusillé au Mont-Valérien. La cérémonie est à suivre à partir de 18h sur LCI.

Le trac accompagne chacun de ses passages sur scène. Mais cette fois, la "petite appréhension" de Patrick Bruel sera différente. Le chanteur ouvrira, mercredi 21 février, la cérémonie d’entrée au Panthéon de Missak Manoukian, résistant apatride d’origine arménienne mort il y a 80 ans jour pour jour. Son épouse Mélinée sera, elle aussi, inhumée dans le temple des grandes figures de la Nation. C’est à elle qu’il a réservé ses derniers mots dans une lettre restée dans l’Histoire.

C’est un étranger qui a donné sa vie pour la France, un étranger qui rentre au Panthéon. Symboliquement, c’est imparable Patrick Bruel

"C’est un immense honneur pour moi de lire la lettre à Mélinée, que Missak Manouchian a écrit quelques heures avant d’être fusillé au Mont Valérien avec ses 23 camarades", reconnaît Patrick Bruel dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "Il écrit ces mots absolument sublimes de force, de dignité à sa femme. Le texte est bouleversant de vérité et de sincérité, de lucidité sur le moment qu’il traverse et ce qui va se passer derrière. La guerre qui va s’arrêter, la paix qui va arriver, le bonheur pour ceux qui vont profiter de cette paix et son rapport au peuple allemand, à qui il n’en veut pas", détaille-t-il.

Il y a deux ans, Patrick Bruel avait rendu hommage en musique à la Résistance avec "Au souvenir que nous sommes". "Pour clarifier le propos, j’avais mis cette lettre avant cette chanson", explique-t-il. Dans la foulée, il a été contacté par le comité de soutien à la panthéonisation du résistant arménien. "Un événement important, voire fondamental" selon le chanteur qui rappelle que Missak Manouchian était un "FTP MOI, franc-tireur partisan et main d’œuvre immigrée". "C’est un étranger qui a donné sa vie pour la France, un étranger qui rentre au Panthéon. Symboliquement, c’est imparable", insiste-t-il.

D'autres artistes seront présents lors de la cérémonie. Le réalisateur Serge Avédékian énoncera les noms des 22 camarades fusillés en même temps que Missak Manouchian. Le groupe Feu ! Chatterton reprendra la célèbre chanson de Léo Ferré, "L’Affiche rouge". La cérémonie doit débuter à 18h15 en bas de la rue Soufflot pour se clore à 20h.