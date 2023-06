Tom Cruise en opération séduction à Rome avant la sortie de "Mission : Impossible 7"

Dans ce 7ᵉ volet très attendu, Ethan Hunt et son équipe traquent une nouvelle arme qui menace l’humanité toute entière, prétexte à des aventures spectaculaires aux quatre coins de la planète. "J’aime voyager non seulement pour promouvoir mes films, mais aussi, surtout, pour les réaliser, car cela me permet de promouvoir et d’enseigner mon savoir-faire, et ainsi d’aider toute l’industrie, partout dans le monde, à se développer", a insisté la star en mode sauveur de Hollywood.

Il faut dire que l’histoire récente lui a donné raison. En refusant les approches des géants du streaming pour sortir Top Gun : Maverick au cinéma après la pandémie, Tom Cruise a signé le plus grand succès de sa carrière, avec plus d’un milliard de dollars de recettes. Et prouvé que le public était encore friand du grand écran. À condition de lui en mettre plein la vue ? C’est en tout cas la promesse de ce blockbuster qui semble avoir ravi les premiers spectateurs, à en croire les premiers échos.