"Mission : Impossible 8" : Tom Cruise aperçu en plein tournage dans les rues de Paris

À 61 ans, il a toujours autant la forme. Tom Cruise a été aperçu roulant à moto dans les rues de Paris, à deux pas de l'Arc de Triomphe. Le comédien américain tourne actuellement des scènes pour le prochain volet de Mission Impossible, dont la sortie est prévue pour mai 2025.

Après Londres, la star américaine a donc posé ses valises dans la capitale. Comme on peut le découvrir sur de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le comédien habitué à réaliser ses propres cascades a été vu sur une moto sur laquelle est accroché un grand drapeau blanc avenue Carnot dans le XVIIe arrondissement ainsi que sous le pont de Bir Hakeim.

Des cascades à gogo

Ce n'est pas la première fois que la star hollywoodienne tourne à Paris. On se souvient de la scène de course poursuite de Mission Impossible 6 tournée entre l'avenue de Saxe, la tour Eiffel et le canal Saint-Martin. Tom Cruise avait également survolé la tour Eiffel en hélicoptère et atterri en parachute sur le dôme du Grand Palais.

Suite de Mission Impossible : Dead Reckoning, le huitième volet des aventures d'Ethan Hunt est en tournage depuis plusieurs mois. Prévue à l’origine en juin 2024, la sortie du film a été repoussée en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Si l'histoire est top secrète, Tom Cruise sera entouré de Henry Czerny, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff et Vanessa Kirby, déjà apparus dans le précédent volet.