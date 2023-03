Le rappeur Moha La Squale mis en examen pour viol

Le rappeur Moha La Squale, déjà mis en examen pour agression sexuelle et violences sur d'ex-compagnes, a aussi été mis en examen en juillet 2022 pour viol sur une autre ex-compagne, a appris l'AFP lundi de sources proches du dossier. Une nouvelle qualification criminelle qui pourrait lui valoir un procès devant la cour d'assises et non devant un tribunal correctionnel.

La plaignante, Youssra, avait vécu avec l'artiste à Dubaï pendant plusieurs mois en 2021. Au printemps 2022, elle avait dénoncé ses agissements sur Snapchat puis sur la chaîne YouTube "La bande à Nabilflix". En pleurs, elle accusait de l'avoir "tapée" à plusieurs reprises et "menacée avec un couteau" dans la métropole émiratie. Elle a aussi évoqué un viol qui se serait produit à Cannes, et a diffusé une photo d'elle le visage ensanglanté suite à des coups qui lui auraient été portés à Amsterdam.