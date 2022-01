"Moi, Georgina" : la compagne de Cristiano Ronaldo se raconte avec humour sur Netflix

Dans un documentaire filmé façon blockbuster, Georgina Rodriguez veut jouer la carte du naturel. Elle parle de son poids, se montre sans maquillage et en plein soin capillaire. De quoi casser un peu les codes d’une génération Instagram où chaque image est filtrée. Elle se fait plus vraie quand on la voit avec ses enfants. Elle ne lâche pas d’une semelle Cristiano Junior, 11 ans, les jumeaux Mateo et Eva ainsi qu’Alana, 4 ans. Autant de piles électriques qui se reposent sur elle en l’absence de leur père.