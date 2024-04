L'album de Taylor Swift explose les compteurs sur Spotify, moins d'une semaine après sa sortie

300 millions d'écoutes en seulement 24 heures et plus d'un milliard en moins d'une semaine, le dernier album de Taylor Swift explose déjà tous les records. "Une date historique" que n'a pas manqué de souligner Spotify. Le succès de ce nouvel album est en partie lié au titre "Fortnight", en duo avec l'artiste Post Malone.

Comme à son habitude, la star de la pop, Taylor Swift, bat les records. Sorti le vendredi 19 avril dernier, son onzième opus, The Tortured Poets Department, a cumulé plus de 300 millions d'écoutes durant les 24 premières heures de sa diffusion. "Une date historique", a résumé Sportif sur X.

Mais le record ne s'est pas arrêté là. Moins d'une semaine après la sortie de son album, le 22 avril, il est devenu le plus écouté sur Spotify en dépassant le milliard d'écoute, a annoncé la plateforme sur X. Ce succès est lié en grande partie grâce à son titre "Fortnight " en duo avec Post Malone qui a cumulé près de 40 millions d'écoutes. Le single a battu le record du titre le plus streamé en une seule journée, enterrant ainsi celui précédemment détenu par Adele avec "Easy on Me".