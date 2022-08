Molosses, tatouages et gros sous : les dessous du divorce de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin

"Nous n’avons pas mis fin à notre relation pour une raison aussi triviale", affirme la star dans un communiqué. "Nous sommes juste allés dans des directions différentes. J’ai le plus grand respect pour Jennifer. Je l’aimerai toujours. C’est une femme fantastique. C’est l’être humain le plus gentil que j’ai jamais rencontré." Vous entendez la belle musique hollywoodienne derrière ?

De son côté, l’ex-mannequin est sortie du silence en affirmant qu’elle était "triste" de mettre fin à leur mariage. Avant de se dire oui en 1997, Sylvester Stallone et Jennifer Flavin s’étaient croisés neuf ans plus tôt, dans un restaurant à Beverly Hills. "Je chérirai toujours la relation de plus de 30 ans que nous avons partagé et je sais que nous restons engagés ensemble auprès de nos superbes filles."