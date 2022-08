"Mon cœur ne brille plus " : Jean-Luc Reichmann pleure la mort de sa mère Josette

Dans un documentaire diffusé sur TF1 à l’occasion des 12 ans du jeu de la mi-journée, Josette Reichmann assurait que son fils ne s’était "jamais plaint" malgré les moqueries liées à sa tache de naissance. "Il a toujours été très réservé là-dessus parce qu'il ne voulait pas nous faire de peine je pense. Il a dû me demander une fois ou deux : 'Mais pourquoi j'ai cette tache ?'. Je lui ai dit que ça se passerait", racontait-elle. "Je vais essayer de continuer le chemin que tu as tracé, celui de la magie de la vie que tu nous as ouvert avec Papa, mais avec ce sentiment insupportable du manque de toi, de ta voix au quotidien, de ton regard si malicieux et si complice, de ta présence si charismatique", poursuit l’animateur dans son long message hommage à sa mère.