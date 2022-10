"Mon père était un néo-nazi" : Kevin Spacey évoque son histoire familiale à son procès pour agression sexuelle

Une semaine après l’ouverture de son procès à New York, Kevin Spacey s’est exprimé pour la première fois à la barre ce lundi. Depuis octobre 2017, dans le sillage du mouvement #Metoo, le lauréat de deux Oscars est accusé d’agression sexuelle par le comédien Anthony Rapp lorsqu’ils avaient respectivement 27 et 14, en 1986.

Après la publication d'une enquête du site Buzzfeed, la star deux fois oscarisée pour American Beauty et Usual Suspects s’était excusée tout en affirmant ne pas se souvenir de ce moment. Un mea culpa qui n’avait guère convaincu à Hollywood puisqu’il allait être évincé de la série House of Cards et effacé numériquement du film de Ridley Scott, Tout l’argent du monde.